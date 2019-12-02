"Нет дома, я странник": запоровшего сына до смерти отца-сектанта отправили в изолятор

Отец убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика Иван Казанцев на судебном заседании заявил, что считает себя учеником Христа, имеет гражданство ФРГ и уже был судим, но не вспомнил статью. Вместе с ним на скамье оказалась и глава башкирской религиозной секты "Ученики Христа" Земфира Гайнуллина — она на протяжении двух дней пыталась оживить задохнувшегося во время порки розгами Давида.

По предварительным данным, школьник умер еще 5 ноября — в тот день отец взялся воспитывать его розгами, а чтобы юнец не кричал, заткнул рот кляпом. Мальчик задохнулся, перед этим получив сочетанные травмы головы, тела, рук и ног. Тело обнаружили в лесопарке "Юго-Западный" в Чкаловском районе города только 27 ноября после анонимного звонка на телефонную линию дежурной части "Ребенок в опасности". Спустя несколько дней Ивана Казанцева задержали в Уфе, куда он уехал с еще одним сыном. Во время допроса он не смог ответить, куда делся Давид.

В наручники заковали и 48-летнюю Земфиру Гайнуллину, руководителя религиозного сообщества "Ученики Христа", которая называет себя Фамарью. Именно она призывала своих учеников нещадно пороть детей за малейшие проступки, и она же два дня читала молитвы над телом Давида в надежде воскресить его. Чуда не произошло, и мальчика тайно предали земле.

При расправе присутствовала и мать Давида, после погребения она отправилась на родину, в Белоруссию, где и рассказала родственнице о произошедшем, а та уже дозвонилась до стражей порядка. По последним данным, мать мальчика самостоятельно приехала в Россию, не дожидаясь запроса о выдаче.

Казанцеву предъявили обвинение в убийстве, Гайнуллиной — в пособничестве убийству. Завершения расследования громкого дела они будут дожидаться в изоляторе.

До того, как заседание суда было закрыто для прессы, Казанцев успел рассказать, что дома на Земле у него нет, он странник. При этом имеет два паспорта — российский и немецкий. По его словам, Давид провинился, и Всевышний велел его покарать.

"Я доверяю Иисусу Христу, а составу суда, людям не доверяю", — признался он до того, как было принято решение о заключении его в СИЗО.

Про Гайнуллину известно, что она родом из Нового Уренгоя, где, по собственному признанию, работала продавщицей и вела греховную жизнь. Проповедями она занялась в мае 2012 года, называя себя невестой Христа.