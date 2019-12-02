"Вряд ли найдется слушатель": Стас Михайлов припомнил, как в него не верили

Уже больше 10 лет Стас Михайлов – один из самых популярных певцов российской эстрады. Билеты на его концерты раскупаются мгновенно, он собирает огромные залы и окружен огромным числом поклонников.

Сейчас трудно поверить в то, что в 1990-х, когда Стас приехал покорять Москву из родного Сочи, он безрезультатно рассылал записи со своими песнями. В ответ Михайлов слышал фразы: "Не наш формат" и "Вряд ли найдется слушатель на такую музыку".

Его талант не разглядели даже такие известные продюсеры и музыканты, как Иосиф Пригожин, Бари Алибасов и Филипп Киркоров.

Однако после песни "Все для тебя" к Стасу Михайлову пришла невероятная популярность – она затронула миллионы, прежде всего женских, сердец.

Но прежде, чем к нему пришла слава, в жизни артиста появилась Инна. Ради Стаса она оставила очень обеспеченную жизнь.

В "Судьбе человека" Михайлов признается, что они познакомились, когда оба находились в непростой жизненной ситуации, да и по детям был "паритет" – по два ребенка на двоих.

Тогда они поселились в съемной однокомнатной квартире и пошли по жизни рука об руку. Сейчас у них шесть детей на двоих, и Михайлов признается, что самым главным богатством считает свою семью.

Вспоминая молодые годы, музыкант говорит: он даже рад, что слава не пришла к нему в 20 лет, иначе сейчас его уже не было бы в живых. Однако тогда Стас не понимал, почему в молодые годы для него были все двери закрыты.

В юности ему пришлось пережить большую трагедию: старший брат Валера, работавший, как и их отец, бортмехаником, погиб в возрасте 27 лет.

Вертолет, в котором он летел, разбился в горах. Валера успел закрыть собой ребенка, и мальчик выжил. Михайлов, как человек православный, верит, что его брат в раю, и это была жертвенная смерть.

Певец рассказывает, что именно Валера дал ему все жизненные ориентиры и научил не пасовать перед трудностями. И он же однажды нарисовал Стасу в тетради шесть аккордов. Певец признается, что не знал тогда и до сих пор не знает музыкальной грамоты.

Несколько лет назад в Германии Стасу Михайлову сделали операцию на сердце. Он предполагает, что проблемы с сердцем возникли из-за сильных эмоциональных переживаний.

Что помогло Стасу Михайлову успешно перенести операцию? Кем приходилось работать в юные годы в Сочи, пока певец не пробился на вершину музыкального Олимпа? Почему бросил учебу в летном училище, и как отреагировал на это отец-летчик? Какие песни посвятил брату, и как вообще рождаются его хиты?

Об этом Стас Михайлов рассказывает в первой части беседы с Борисом Корчевниковым.



В следующем выпуске "Судьбы человека" – продолжение разговора с кумиром миллионов российских женщин.