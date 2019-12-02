Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

Аргентинские танцоры Паола Комачо, Маркос Аяла и труппа "Танго Буэнос-Айреса" выступят с танго-шоу в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 7 декабря. Артисты дадут два представления – в 14:00 и в 19:00.

Маркос Аяла – знаменитый аргентинский танцовщик и хореограф, программы которого не раз были признаны международной ассоциацией критиков Latin AСE Award "лучшими шоу года". Уже в девятнадцать он стал победителем престижнейшего мирового турнира танго в Японии, а спустя всего четыре года создал свой коллектив и начал активно гастролировать в Аргентине и за рубежом, участвовать в телевизионных программах (в том числе – в телешоу Showmatсh в паре с Морой Годой).

Аялу не раз сравнивали со знаменитым Пьяццоллой – хореограф также стремится к обновлению главного аргентинского танца, ищет разнообразные сочетания традиционных и современных элементов, а главное – превращает любой номер в законченную композицию с почти театральным сюжетом. Совершенная техника 12 великолепных танцоров, входящих в состав труппы "Танго Буэнос-Айреса", красочность и динамизм постановок превращает каждое выступление коллектива в неповторимое зрелище, приводящее зрителей в восторг.

Проект Astor Tango, который танцоры представят в Доме музыки, является одой из последних работ Маркоса Аялы. "Шоу, которое ты еще никогда не видел" – так отозвался о нем критик Semanario Argentino.

Танго-шоу Astor Tango состоится 7 декабря в 14:00 и 19:00 в Светлановском зале ММДМ.