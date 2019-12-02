Тема:

Конфликт в Сирии 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
2 декабря 201914:53

В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль. Есть пострадавшие

EPA

Бронеавтомобиль российской военной полиции подорвался на самодельном взрывном устройстве. Трое военнослужащих отделались легкими травмами, боевая машина повреждена, сообщает Министерство обороны РФ.

Инцидент произошел во время разведки маршрута патрулирования. Самодельная бомба была заложена в полутора километрах от населенного пункта Коран, что в провинции Алеппо.

Напомним, с 1 ноября военные полицейские России и Турции проводят патрулирования зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. Операция проводится согласно меморандуму о совместных действиях по урегулированию конфликта в Сирии, который приняли Владимир Путин и Реджеп Эрдоган после встречи в Сочи.

Ранее по теме

Сейчас

15:43

Вступил в силу закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или сад

14:31

Кремль: обсуждение с Киевом темы Крыма невозможно

14:26

Генсеком МАГАТЭ избран аргентинец Рафаэль Гросси

12:11

Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили "Силу Сибири"

11:28

Телефонные террористы "заминировали" столичные суды и торговые центры

11:21

Суд отказался удовлетворить жалобу Голунова на бездействие СК

10:12

Китай ввел антиамериканские санкции

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль. Есть пострадавшие

В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль. Есть пострадавшие

1 час назад
Кремль: обсуждение с Киевом темы Крыма невозможно

Кремль: обсуждение с Киевом темы Крыма невозможно

50 минут назад
"Сила Сибири": российский газ пошел в Китай

"Сила Сибири": российский газ пошел в Китай

3 часа назад
Генсеком МАГАТЭ избран аргентинец Рафаэль Гросси

Генсеком МАГАТЭ избран аргентинец Рафаэль Гросси

1 час назад
"Нет дома, я странник": запоровшего сына до смерти отца-сектанта отправили в изолятор

"Нет дома, я странник": запоровшего сына до смерти отца-сектанта отправили в изолятор

1 час назад
"Вряд ли найдется слушатель": Стас Михайлов припомнил, как в него не верили

"Вряд ли найдется слушатель": Стас Михайлов припомнил, как в него не верили

13 минут назад
Никас Сафронов: сын боится делать резекцию желудка

Никас Сафронов: сын боится делать резекцию желудка

1 час назад
Катастрофа в Забайкалье: все, кто выжил, были пристегнуты ремнями безопасности

Катастрофа в Забайкалье: все, кто выжил, были пристегнуты ремнями безопасности

5 часов назад
Внучка нашла обезглавленный скелет пропавшей бабушки и рюкзак с деньгами

Внучка нашла обезглавленный скелет пропавшей бабушки и рюкзак с деньгами

49 минут назад
Китай ввел ряд антиамериканских санкций

Китай ввел ряд антиамериканских санкций

5 часов назад
Евро-6, налог и шины: какие изменения ждут автомобилистов с 1 декабря

Евро-6, налог и шины: какие изменения ждут автомобилистов с 1 декабря

4 часа назад
Парламент Британии: второй Трамп стране не нужен

Парламент Британии: второй Трамп стране не нужен

9 часов назад
"Ржев": киноэпос о людях, на которых всегда стояла наша страна

"Ржев": киноэпос о людях, на которых всегда стояла наша страна

21 час назад
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40
Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

1 час назад
Впервые в России выступит знаменитый английский ансамбль I Fagiolini

Впервые в России выступит знаменитый английский ансамбль I Fagiolini

1 час назад
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

4 часа назад
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

6 часов назад
Подросток пытался спасти котенка и получил сильный удар током

Подросток пытался спасти котенка и получил сильный удар током

32 минуты назад
Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына киевского депутата

Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына киевского депутата

41 минута назад
В Якутии обнаружены самые северные останки гигантских динозавров-завропод

В Якутии обнаружены самые северные останки гигантских динозавров-завропод

1 час назад
Путин: корабли с гиперзвуковыми "Цирконами" должны сохранить стратегическую стабильность

Путин: корабли с гиперзвуковыми "Цирконами" должны сохранить стратегическую стабильность

1 час назад
Волейболист Спиридонов устроил скандал на детском теннисном турнире

Волейболист Спиридонов устроил скандал на детском теннисном турнире

1 час назад
Грабитель-рецидивист до полусмерти избил лесосибирского врача-педиатра

Грабитель-рецидивист до полусмерти избил лесосибирского врача-педиатра

2 часа назад
Аватар человека: прототипом лунохода впервые управляли с МКС

Аватар человека: прототипом лунохода впервые управляли с МКС

2 часа назад
Новая схема: мошенники отбирают квартиры у людей с нарушениями слуха

Новая схема: мошенники отбирают квартиры у людей с нарушениями слуха

2 часа назад
Зеленский: Киев не хочет выглядеть попрошайкой в глазах Вашингтона

Зеленский: Киев не хочет выглядеть попрошайкой в глазах Вашингтона

2 часа назад
Католический священник-техноблогер открыл в Ватикане сервер Minecraft

Католический священник-техноблогер открыл в Ватикане сервер Minecraft

2 часа назад
Российско-польский диалог: Лешек Можджер "даст джазу" с Андреем Кондаковым

Российско-польский диалог: Лешек Можджер "даст джазу" с Андреем Кондаковым

2 часа назад
Ок, Google: в Братске фельдшер ставила диагноз с помощью поисковика

Ок, Google: в Братске фельдшер ставила диагноз с помощью поисковика

2 часа назад
Продавцы воздуха: индийская столица задыхается от смога

Продавцы воздуха: индийская столица задыхается от смога

2 часа назад
"Триумфы" не ослабят, а укрепят оборону НАТО, заявили в Турции

"Триумфы" не ослабят, а укрепят оборону НАТО, заявили в Турции

2 часа назад
Психиатры подсчитали, сколько подростков зависит от смартфонов

Психиатры подсчитали, сколько подростков зависит от смартфонов

3 часа назад
Российские ученые ищут белого медведя с надписью "Т-34" на боку

Российские ученые ищут белого медведя с надписью "Т-34" на боку

3 часа назад
Самый ожидаемый "китаец": новый Geely для России будет называться Coolray

Самый ожидаемый "китаец": новый Geely для России будет называться Coolray

3 часа назад
Захарова ответила на заявление Украины о готовности принять пару российских регионов

Захарова ответила на заявление Украины о готовности принять пару российских регионов

4 часа назад
Повиснувший на двери полицейский остановил пьяного водителя. Видео

Повиснувший на двери полицейский остановил пьяного водителя. Видео

4 часа назад
Инсайдеры: Лионель Месси получит шестой "Золотой мяч"

Инсайдеры: Лионель Месси получит шестой "Золотой мяч"

4 часа назад
Суд отказался удовлетворить жалобу Голунова на бездействие СК

Суд отказался удовлетворить жалобу Голунова на бездействие СК

4 часа назад
Слепой пенсионер построил дом на ощупь

Слепой пенсионер построил дом на ощупь

4 часа назад
Пьяный легкоатлет-вандал чуть не вышел в окно поезда в столичном метро

Пьяный легкоатлет-вандал чуть не вышел в окно поезда в столичном метро

4 часа назад
Открылся первый в мире банк ВИЧ-положительной спермы

Открылся первый в мире банк ВИЧ-положительной спермы

5 часов назад
"Осталось семь месяцев": Мирослава Дума рассказала о своей смертельной болезни

"Осталось семь месяцев": Мирослава Дума рассказала о своей смертельной болезни

5 часов назад
Школьница, которую нашли в выгребной яме, была изнасилована

Школьница, которую нашли в выгребной яме, была изнасилована

5 часов назад
Трехлетнюю девочку оставили на ночь в сугробе в Бурятии

Трехлетнюю девочку оставили на ночь в сугробе в Бурятии

5 часов назад
БезДДУшное жилье: число обманутых дольщиков может вырасти

БезДДУшное жилье: число обманутых дольщиков может вырасти

5 часов назад
Девочку с родимым пятном, которой отказали в таинстве, все-таки крестили

Девочку с родимым пятном, которой отказали в таинстве, все-таки крестили

6 часов назад
Полиция арестовала бывшего сообщника лондонского террориста

Полиция арестовала бывшего сообщника лондонского террориста

6 часов назад
Windows 10 оказалось возможно получить бесплатно

Windows 10 оказалось возможно получить бесплатно

7 часов назад
Топ-10 регионов с самыми высокими зарплатами

Топ-10 регионов с самыми высокими зарплатами

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку