В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль. Есть пострадавшие

Бронеавтомобиль российской военной полиции подорвался на самодельном взрывном устройстве. Трое военнослужащих отделались легкими травмами, боевая машина повреждена, сообщает Министерство обороны РФ.

Инцидент произошел во время разведки маршрута патрулирования. Самодельная бомба была заложена в полутора километрах от населенного пункта Коран, что в провинции Алеппо.

Напомним, с 1 ноября военные полицейские России и Турции проводят патрулирования зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. Операция проводится согласно меморандуму о совместных действиях по урегулированию конфликта в Сирии, который приняли Владимир Путин и Реджеп Эрдоган после встречи в Сочи.