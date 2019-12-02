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2 декабря 201915:14

Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына киевского депутата

obozrevatel.com

Полиция Украины задержала двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Сейчас с задержанными работают следователи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что преступление было заказным и, предположительно, связано с неприязненным отношением заказчика к депутату Соболеву, передает ТАСС.

Накануне автомобиль Вячеслава Соболева был обстрелян у одного из ресторанов. Шальная пуля попала в трехлетнего сына депутата, ребенок погиб. Сам Соболев не пострадал. Нападавшие с места преступления скрылись.

Соболев начинал политическую карьеру в Донецке — сначала депутатом, потом заместителем мэра. Много лет преподавал в Донецком государственном университете экономики и торговли. Позже он также работал в украинском Совбезе, в 2010-2011 годах занимал также должность заместителя председателя правления "Нафтогаза Украины". Четыре года назад Соболев стал депутатом Киевского облсовета от "Блока Петра Порошенко", уточняет "Россия 24".

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