Внучка нашла обезглавленный скелет пропавшей бабушки и рюкзак с деньгами

В Ленинградской области внучка самостоятельно нашла тело пропавшей без вести 81-летней бабушки с отрезанными головой и ступнями. В ходе осмотра полицейские обнаружили рядом рюкзак с 324 тысячами рублей, уточняет 47news.

Пожилая женщина теплое время года проводила на даче в Сланцевском районе. В октябре она вновь отправилась в СНТ "Дружба", но домой не вернулась. Поиски успехом не увенчались, пенсионерку объявили пропавшей без вести.

Днем 28 ноября скелетированные останки на участке обнаружила 36-летняя внучка. Опознала она ее по одежде — у женщины была отрезана голова и ступни. Позже следователи нашли в домике ее документы, квитанции об оплате коммунальных услуг и рюкзак с 324 тысячами рублей.

О причинах расправы и тех, кто мог бы ее осуществить, полицейские ничего не сообщают.