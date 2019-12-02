Названы победители фестиваля российского кино "Спутник над Польшей"

В Варшаве подвели итоги крупнейшего в мире фестиваля российского кино "Спутник над Польшей", который стартовал 21 ноября. Гран-при в конкурсе художественных фильмов получила картина Бориса Акопова "Бык", рассказывающая о событиях девяностых. Судя по формулировкам, с которыми вручались награды, российские фильмы обаяли, удивили и даже вызвали изумление у поляков.

В составе жюри были Филип Байон, Ольга Хайдас и Анна Татарска. По их мнению, фильм "Бык" — это цельная, зрелая картина. Фильм показывает запутанные отношения в семье, между друзьями, а также рассказывает о корнях добра и зла. В жюри отметили отличный актерский состав картины, выдающиеся роли. Отмечается, что в фильме присутствуют чувственные кадры, снятые с визуальной последовательностью и кинематографической энергией. Кроме того, "Бык" получил приз зрительских симпатий.

II Приз получил фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина за "эффектное и в то же время рефлексирующее военное кино с утонченной палитрой цветов". Картина широко рассматривает явление, не теряя при этом деталей, не забывая о человеке и его микрокосме. Важная тема "Братства" — война, которая накладывает отпечаток на тех, кто возвращается с нее победителем.

III Приз получил фильм "Порт" режиссера Александры Стреляной за "самый интересный в плане повествования фильм, рассказывающий историю героев посредством радикального языка кино". По мнению жюри, все дополняют изумительная актерская игра, отличная операторская работа и небанальные драматургические решения, которые создают из данной картины настоящий шедевр.

В конкурсе художественных фильмов был отмечен фильм "Человек, который удивил всех", режиссерами которого являются Наталья Меркулова и Алексей Чупов. Данная кинокартина — это рассказ, полный неожиданных поворотов, который поднимает интересные вопросы о культурных ролях, приписанных полам. Фильм рассказывает эмпатическую историю о поиске себя в наименее благоприятных обстоятельствах. Он напоминает о том, что самое сложное — это не сказать правду, а нести последствия такого решения, особенно когда оно касается наших близких.

Жюри конкурса документальных фильмов в составе председателя Алиции Альбрехт, Марты Прус и Агаты Гоголькевич удостоили Гран-при 13-го "Спутника над Польшей" режиссера Алину Рудницкую за картину "Школа соблазнения". Эксперты отметили его за проницательный рассказ о современных россиянках, их потребностях и желаниях, а также о чувстве одиночества, которое принесли им несбывшиеся мечты.

II Приз получили режиссеры Саша Кулак и Бен Гез за фильм "Хроники ртути". Жюри выбрали его за поэтический и визуальный портрет последних анархистов, которые, оставшись верными своим убеждениям, отказываются от консумпционизма.

III Приз получил режиссер Алексей Головков за фильм "Северный ветер бывает теплым", поскольку картина напоминает о жизненной силе природы и указывает, что путь к счастью может вести через примирение с самим собой.

Кроме того, жюри отметило дипломом фильмы Алексея Федорченко и Павла Иванова "Кино эпохи перемен" и "Дети футбола" соответственно.



Теперь 13-й "Спутник над Польшей" отправится в кинопутешествие по стране. До апреля 2020 года фестивальные показы пройдут в различных городах.