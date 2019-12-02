Катастрофа в Забайкалье: Медведев поручил организовать перевозку пострадавших в московские клиники

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой при необходимости организовать перевозку пострадавших в аварии в Забайкальском крае в московские больницы, следить за ситуацией и докладывать ему о положении дел.

Как передает РИА Новости, такое распоряжение глава кабмина сделал на совещании со своими заместителями, заслушав доклад Голиковой о готовности разместить пострадавших в столичных госпиталях.

Медведев подчеркнул, что по статистике в РФ в отдельные дни количество людей, которые погибают в дорожных ДТП доходит до 30-40 человек.

"Это даже не крупные аварии, конечно, очень печальная статистика", — констатировал премьер-министр.

В своем докладе Голикова проинформировала руководителя правительства о том, что 21 пострадавший в аварии в Забайкалье находится в медицинских учреждениях. Состояние семи из пациентов врачами оценивается как тяжелое.

Вице-премьер подчеркнула, что по линии министерства здравоохранения РФ местных коллег консультируют московские врачи из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

По ее словам, руководство Забайкальского края приняло решение о выплате 1 миллиона рублей семье каждого погибшего, по 400 тысяч – получившим тяжелые и средние травмы и по 200 тысяч тем, у кого легкие повреждения.

Трагедия произошла 1 декабря 2019 года, когда в 60 километрах от города Сретенска Забайкальской области из-за лопнувшего колеса водитель рейсового автобуса не справился с управлением и машина, в которой находились 44 человека, рухнула с моста в реку Куэнга. В результате аварии 19 человек погибли, 22 пострадали.