Вступил в силу закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или сад

Президент России Владимир Путин подписал закон о преимущественном праве зачисления детей в детский сад или начальную школу, в которых учатся их родные братья или сестры. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, право преимущественного приема получают дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.

Меры направлены на развитие системы господдержки семей с детьми. Ожидается, что они будут способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.