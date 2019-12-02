Узнаем много интересного: убившие ребенка сектанты выглядели, как зомби

На Урале продолжается расследование резонансного преступления: в Екатеринбурге отец-сектант до смерти забил 9-летнего сына – якобы "изгоняя из него бесов".

По подозрению в убийстве и пособничестве ему задержаны отец ребенка Иван Казанцев – член секты "Ученики Христа", а также ее глава Земфира Гайнуллина.

Их задержали в Уфе, куда они перебрались из Екатеринбурга после смерти ребенка.



Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанные вели себя странно.

"Складывалось такое впечатление, что они зомбированы", — пояснил сотрудник регионального полицейского главка. По его словам, в материалах этого уголовного дела "еще много фактов и моментов, требующих тщательной проработки".

Сейчас подробно все обстоятельства не комментируются, но, сказал Горелых, "общественности предстоит узнать еще много интересного о личностях задержанных".

Для проведения оперативно-следственных действий подозреваемых доставили в отдел полиции Екатеринбурга, на территории обслуживания которого утром 28 ноября было обнаружено захоронение с телом мальчика.

По предварительным данным, глава секты, в которой состояли родители ребенка, якобы пыталась "воскресить" ребенка и помогала скрыть его тело, а мать мальчика после трагедии сначала уехала на родину, в Белоруссию, где рассказала родственнице о произошедшем.

Она и проинформировала о преступлении стражей порядка. Мать ребенка при этом самостоятельно вернулась в Россию, не дожидаясь объявления в розыск.

Сейчас в ходе расследования собирается весь материал о семье, в которой проживал мальчик. Кроме того, будет проведена тщательная проверка работы органов системы профилактики.

Главе секты Гайнуллиной предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве, отцу ребенка (у которого, помимо российского, есть гражданство ФРГ) — обвинение в убийстве. Оба арестованы до 26 января.

Ранее сообщалось, что еще до того, как заседание суда было закрыто для прессы, Казанцев заявил, что он "странник", а "дома на Земле у него нет".