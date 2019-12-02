"Зараза гавкучая": краснодарский судья, оскорблявший участницу процесса, подал в отставку

Краснодарский судья Валерий Мурсалов, оскорблявший участницу процесса в Советском районном суде города, подал прошение об отставке.

При этом в Краснодарском краевом суде РИА Новости сообщили, что увольнение Мурсалова никак не связано с произошедшим инцидентом и не освобождает его от ответственности.

"Отставка никак не связана с инцидентом в суде, заявление о ней было подано раньше и рассмотрено 29 ноября", — сообщил представитель суда, добавив, что полномочий Мурсалова будут прекращены с 1 января 2020 года.

Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись судебного заседания, во время которого Валерий Мурсалов требует от участницы процесса "заткнуться" и называет ее "заразой гавкучей".

По данному факту назначена проверка, по результатам которой действиям судьи будет дана правовая оценка.