"Пробовал что-то кислое": Жириновский рассказал о своем опыте с наркотиками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своем негативном опыте употребления наркотиков. В частности, речь идет о насвае — некурительном табачном изделии.

Соответствующее признание российский политик сделал в Госдуме в ходе круглого стола под названием "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет"​​​, сообщает РИА Новости. Жириновский отметил, что старшее поколение редко приобщается к наркотикам, чего не скажешь о молодежи — она более подвержена к приему запретных веществ из-за своей любознательности.

Лидер ЛДПР признался, что пробовал наркотики. Однажды во время командировки он употребил насвай. "Приеду, думаю, и другу дам, а его вырвало. Естественно, я больше не давал и нет возможности взять", — рассказал Владимир Жириновский.

Депутат признался, что употреблял такого рода вещества и ранее. По его словам, он был маленьким, ему "сунули это в рот", который он не успел даже закрыть. "Чего-то попробовал, что-то кислое. Я не приучился", — рассказал Жириновский.



В последнее время среди подростков стали "модными" снюсы — опасная продукция, которая может быть как табачного, так и нетабачного происхождения. Она представляет собой так называемые подушечки, содержащие в себе ударную дозу никотина. Только с начала осени 2019 года более десяти школьников попали в больницы из-за употребления такой продукции.