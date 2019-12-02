Роспотребнадзор: причина заболевания костромских кадетов - пищевая токсикоинфекция

Главный санитарный врач региона Александр Кокоулин озвучил рассказал о результатах проверки в Костромской кадетской школе-интернате. Об этом сообщает ГТРК "Кострома".

Напомним, 21 ноября двадцать пять воспитанников учебного заведения обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие, шестнадцать из них направили на амбулаторное лечение. До 24 ноября учреждение было закрыто на дезинфекцию.

После ЧП санитарные инспекторы организовали проверку, в результате который был ряд нарушений в работе пищеблока, в том числе неправильное хранение предметов посуды, инвентаря и продуктов питания. Губернатор региона потребовал, чтобы Департамент образования наказал сотрудников, виновных в нарушении санитарных норм в школе.

"Пищевая токсикоинфекция была вызвана условно патогенными микроорганизмами в пищеблоке. Повышение их числа и дало такой результат. Все ребята перенесли это в легкой форме, никто их них не был госпитализирован", — прокомментировал глава Управления Роспотребнадзора по Костромской области Александр Кокоулин.