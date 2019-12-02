Золотой мяч-2019. Месси опередил ван Дейка, Салаха и Роналду

Чем ближе вручение традиционного приза лучшему футболисту мира "Золотой мяч" от французского издания France Football, тем больше слухов и сплетен появляется в глобальной сети. Все они подтверждают, что свой шестой по счету трофей получит аргентинец Лионель Месси.

За несколько часов до церемонии в интернет попала статистика состоявшегося тайного голосования, которая, кажется, может окончательно похоронить интригу предстоящей церемонии, сделав из нее секрет Полишинеля. Согласно этим данным приз получит Месси, набравший 446 баллов.

Leaked ballon d'or standings. Only one clear winner. The GOAT. pic.twitter.com/LnvFsoRk36 — SuperRazzySZN🇯🇲🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿(Was SuperGabbySZN) (@BozMozHDYT) 1 декабря 2019 г.

Капитан сборной Аргентины и "Барселоны" заметно опережает голландца Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля", у которого 382 очка. Третьим идёт одноклубник ван Дейка египтянин Мохаммед Салах (179 баллов), а португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" только четвёртый (133).

Интересно, что в шестерке лучших по версии France Football сразу четверо футболистов из английского "Ливерпуля": 5-е и 6-е места занимают, соответственно, сенегалец Садьо Мане (97) и бразилец Алиссон (82).

В Топ-10 голосования по версии инсайдеров также вошли француз Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" (55 баллов), голландцы Френки Де Йонг и- "Барселоны" (30) и Маттейс Де Лигт из "Ювентуса" (29), а также бельгиец Эден Азар, перешедший из "Челси" в мадридский "Реал" (21).