Золотой мяч-2019. Месси опередил ван Дейка, Салаха и Роналду

Чем ближе вручение традиционного приза лучшему футболисту мира "Золотой мяч" от французского издания France Football, тем больше слухов и сплетен появляется в глобальной сети. Все они подтверждают, что свой шестой по счету трофей получит аргентинец Лионель Месси.

За несколько часов до церемонии в интернет попала статистика состоявшегося тайного голосования, которая, кажется, может окончательно похоронить интригу предстоящей церемонии, сделав из нее секрет Полишинеля. Согласно этим данным приз получит Месси, набравший 446 баллов.

Leaked ballon d'or standings. Only one clear winner. The GOAT. pic.twitter.com/LnvFsoRk36