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2 декабря 201916:58

Температурные качели: синоптики рассказали о новогодней погоде

Михаил Терещенко/ТАСС

В новогоднюю ночь в московском регионе ожидается небольшой снег, температура составит от -7° до -9°.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, долгосрочный прогноз составлен ее коллегами на основе климатического анализа погоды в столице и Подмосковье.

Позднякова рассказала также о том, что днем 1 января температура воздуха не опустится ниже -5°.

В конце ноября метеорологи пообещали, что в декабре столичный регион будет находиться в зоне температурных "качелей" – ожидается множество осадков. Отмечается, что, скорее всего, Русская равнина не останется без сугробов на Новый год, хотя не исключена и праздничная оттепель.

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