Австралийка выжила, проведя в пустыне почти две недели

Заблудившаяся австралийка почти две недели выживала в пустыне в центральной части страны, прежде чем ее нашли спасатели. Как сообщает ABC, 52-летняя Тамра МакБит-Райли питалась печеньем, которое у нее было с собой, и пряталась от палящего солнца под автомобилем.

МакБит-Райли отправилась в путешествие на машине вместе с двумя друзьями и собакой. Поездка прервалась, когда автомобиль застрял возле реки Финк. Женщина и ее спутники оставались рядом с транспортным средством в течение трех дней. За это время они выпили шесть литров воды и несколько бутылок водки, которые были у них с собой. В местности, где они застряли, температура воздуха днем поднималась до 40 градусов Цельсия.

Завести машину путешественникам так и не удалось, поэтому они решили поискать другое убежище. Они дошли до водопоя для скота и разделились: МакБит-Райли осталась рядом с водоемом вместе с собакой, опасаясь, что животное не перенесет жары, а ее друзья пошли в сторону шоссе.

Через 12 дней после поломки машины за МакБит-Райли прилетел вертолет. Она решила, что ее друзьям удалось выйти на шоссе и позвать на помощь. Однако выяснилось, что в экстренные службы обратился местный пастух, который заметил следы автомобильных шин. Спутники МакБит-Райли до сих пор числятся пропавшими без вести, полиция продолжает их поиски. Спасенную женщину отправили в больницу с сильным обезвоживанием и солнечными ожогами.