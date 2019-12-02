Чемпионат КХЛ. "Куньлунь" одолел "Витязь" по буллитам

Матчем на пекинской Shougang Gymnasium продолжилась программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Китайский "Куньлунь Ред Стар" принимал подмосковный "Витязь". Игра завершилась оветаймом и буллитами: 2:1 в пользу хозяев.

Соперник уже встречались в рамках первого круга и тогда на площадке "Витязя" сильнее были гости из Китая – 4:2. Поражение стало одним из десяти в неудачной серии подмосковной команды из одиннадцати встреч. Впрочем, после этого "витязи" два матча выиграли.

В Китае счет во втором периоде открыли хозяева (Миллер), но клуб из Московской области сумел сравнять счет еще до заключительного перерыва – отличился Орлович-Грудков. Ничья в основное время не изменилась и в дополнительное, а в серии послематчевых бросков точнее были "звезды" – 2:1.