Подросток за рулем легковушки устроил аварию в Волгограде. Видео

Молодой человек шестнадцати лет спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в Волгограде. Инцидента, произошедший вечером в минувшее воскресенье, 1 декабря, попал в объектив камеры уличного наблюдения.

Судя по кадрам, автомобиль ВАЗ-2106, ведомый подростком, проскочил на запрещающий сигнал светофора, и протаранил легковушку Kia Optima.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадали два человека – 16-летний водитель "шестерки" и его 35-летний пассажир. Они были доставлены в больницу, где врачи провели первичный осмотр, после которого они отказались от госпитализации и скрылись.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски виновника аварии.