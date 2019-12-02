Проклятое место. Новые подробности ДТП в Забайкалье

Участок дороги, на котором 1 декабря автобус с пассажирами упал с моста, местные жители называют проклятым местом. За последние годы на нем произошло несколько серьезных аварий. В зимний период передвигаться даже со скоростью 50-60 километров в час на этом участке небезопасно. В ДТП погибли 19 человек, еще 22 пострадали.

Минздрав России официально заявил, что закончил транспортировку пациентов, пострадавших в страшном ДТП в Забайкалье. 17 человек уже перевезены в Читу, 16 из них находятся в краевой клинической больнице, 12-летняя девочка отправлена в детскую клиническую больницу. В эфире программы "60 минут" при прямом включении из Читы собкор ВГТРК Мария Слободянская уточнила, что в течение всего дня врачи принимали пациентов из других населенных пунктов. Еще ночью шестерых пострадавших транспортировали вертолетами: четверых поместили в реанимацию, двое находятся в стабильном состоянии. По словам врачей, прогноз положительный, жизни этих людей ничего не угрожает.

Корреспондент Мария Слободянская отметила, что в региональном Минздраве вместе с московскими специалистами из Института Бурденко в онлайн-режиме идут консультации по транспортировке оставшихся пациентов. Из поселка Какой вертолетом вывезли шестерых пострадавших в состоянии средней степени тяжести. Также из Нерчинской центральной больницы самолетом доставлена пациентка в тяжелом состоянии. В ближайшее время будет принято решение по оставшимся двум тяжелым больным.

Уникальную историю супружеской пары, попавшей в эту страшную аварию, поведала собкор ВГТРК. Александр Чернявский и его беременная жена после падения автобуса самостоятельно выбрались из него. До приезда бригад скорой помощи и МЧС Александр вытащил из салона автобуса еще несколько человек. В настоящее время жена Чернявского находится в реанимации, но ни ей, ни ребенку уже ничего не угрожает.

Из Читы в областные больницы отправилась бригада нейрохирургов, которая на местах оперирует особо тяжелых пациентов. Вместе с врачами из Читы для работы с семьями погибших были направлены и московские психологи МЧС. В больнице пострадавших посетил губернатор Забайкальского края. Он заверил, что они будут обеспечены всеми необходимыми медикаментами и федеральной помощью, если таковая понадобится.

С места трагедии только что вернулся корреспондент ВГТРК Александр Билибов. Он отмечает, считает, что достоверно говорить о причинах аварии пока рано. По предварительной версии, у автобуса лопнуло и взорвалось переднее левое колесо. Не исключено, что в колесо попал какой-то посторонний предмет или возникла техническая неисправность.

"Водитель потерял управление, и автобус вылетел в кювет с моста, высота которого около 10 метров. Автобус буквально перелетел бетонный бордюр, снес железные ограждения и упал сначала на кабину, а затем перевернулся на крышу. Это и привело к большому количеству жертв. Автобус примял собственным весом салон и людей, которые в нем находились", — описал произошедшее в эфире программы "60 минут" Александр Билибов.

Автобус принадлежит не государственной, а частной компании. Автотранспортную компанию проверяли в 2019 году уже трижды, последний раз в сентябре. И все три раза находили нарушения. Правда, все они были связаны с отклонениями от маршрута или графикой смены водителей.

Можно предположить, отметил корреспондент ВГТРК, что водители выходили в рейс усталыми. Так как водитель автобуса погиб, то эту информацию будут дополнительно проверять.

Очевидцы и жители близлежащих сел предполагают, что, скорее всего, водитель превысил скорость. Этот участок дороги достаточно свободный, а в некоторых местах трассы нет даже связи. То есть можно было разогнаться, и никто бы это не заметил. "Однако основная предварительная версия — это разрушение переднего левого колеса", — подтверждает Александр Билибов.