Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий

Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек. Об этом в интервью радиостанции Sputnik рассказал профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин.

Эксперт отметил, что на неметаллических поверхностях образуется биопленка, в которой развиваются микроорганизмы.

"Все, что сделано не из металла – полностью в микроорганизмах. В составе биопленки микроорганизмы будут выживать. Без обработки дезинфицирующими средствами такие поверхности – надежный путь для инфекций", – пояснил Ильин.

По словам профессора, на экранах смартфонов такая пленка возникает достаточно быстро. В ней могут содержаться условно-патогенные бактерии, опасные для человека. Чтобы избежать опасности, следует обеззараживать соответствующие поверхности. Сделать это можно при помощи хлоргексидина, перекиси водорода или спирта. Также можно использовать антибактериальные салфетки, в состав которых входит хлорид бензалкония.

Как сообщалось ранее, ученые из Университета Оклахомы выяснили, что использование в доме чистящих средств, направленных на борьбу с бактериями, способствует распространению грибка. Эксперты полагают, что в результате уничтожения бактерий освобождается больше места для роста грибов. Возможно также, что грибы становятся более устойчивыми к чистящим средствам.