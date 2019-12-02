Аферисты суррогатного материнства: как посредники обманывают биопары

В "Прямом эфире" – расследование деятельности мошенников, которые наживаются на суррогатном материнстве. Их жертвами могут оказаться не только суррогатные матери, но и пары, мечтающие о ребенке.

Несколько лет назад резонансной стала история Нины Дмитрушковой из Волгограда. Она согласилась выносить ребенка, но после УЗИ заказчика отказались от него, поскольку он был не того пола.

Посредницей в той истории между Ниной и биопапой была некая Снижана Токар (именно так, на украинский манер, пишутся ее имя и фамилия). Оказалось, дама эта достаточно известна в этом бизнесе, и к ней у многих биопар и суррогатных матерей есть большие претензии – на миллионы рублей.

Пострадавшие от нее женщины, согласившиеся выносить чужих детей, рассказывают, что после передачи ребенка биородителям Снижана их обманывала — не рассчитывалась с ними.

О том, как она ведет свой "посреднический бизнес", стал выяснять и Николай Ющенко, который после смерти сына вместе с женой обратился к услугам суррогатной матери. Вышли на ту самую Снижану, которая уверяла, что у нее большой опыт в этом бизнесе.

Пара "заказала" двух мам, оплатив по договорам 1 миллион 700 тысяч рублей. Внезапно на биопару вышла одна из женщин, которая рассказала, что Токар ее третирует, сокращает суммы на лекарства, штрафует без оснований.

В результате у одной из суррогатных мама обнаружилась замершая беременность, а вторую женщину сами Ющенко взяли под защиту.

Пара выплатила гонорар уже ей лично, арендовала женщине квартиру, покупала лекарства.

Николай инициировал расследование, обратился к правоохранителям, в прокуратуру, но везде ему в помощи отказали, а Токар даже не опросили.

Тогда мужчина создал сообщество в Сети и нашел других пострадавших от действий Снижаны, в котором откликнулись даже обманутые биородители из-за границы.

При этом Токар припоминают фразы о том, что она не считает сурмам нормальными женщинами, называет их "падшими", "инкубаторами", "проститутками" и "отбросами общества".

Однако некоторые женщины встали на защиту Снижаны: они рассказали о том, что Токар сама была сурогатной мамой и знает, каково быть брошенной. Правда, она отдала ребенка в детдом, а не стала растить сама, как это сделали некоторые обманутые сурмамы.

Сейчас у Токар, по ее собственному признанию, появился новый "сегмент рынка": некий покровитель вывел ее на потенциальные биопары из Китая, и Снижана намерена ими "хорошенько воспользоваться".

Почему правоохранители и прокуратура отказались проверять жалобу Ющенко на Снижану? Что сама она говорит в свою защиту?

Как напрямую смогла связаться с Ющенко женщина, вынашивавшая его ребенка? Что предусматривает в сфере суррогатного материнства законодательство России, а также другие истории пострадавших от мошенников суррогатных мам и биопар, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".