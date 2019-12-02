В Приморье сотрудники охотнадзора подобрали раненого краснокнижного орлана

В центре спасения диких животных "Тигр" появился новый пациент. В руки к работникам учреждения попал белоплечий орлан. По предварительным данным, краснокнижный хищник был ранен, у него повреждено крыло. Из-за этого птица не могла нормально охотиться и ей пришлось поселиться поближе к людям, — сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на зоозащитников.

Орлана обнаружили на городской помойке. Благо люди не остались равнодушны и передали его сотрудникам охотнадзора. Известно, что редкий гость прилетел из Хабаровского края.

В ближайшее время специалисты реабилитационного центра "Тигр" осмотрят хищника. После этого ему будет назначен курс лечения.