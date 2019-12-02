Малоизвестный Гейнсборо: выставка таинственного британца в Пушкинском музее

Третьего декабря в Пушкинском музее открывается масштабная выставка Томаса Гейнсборо. Широкой публике он известен прежде всего как портретист, но главной страстью живописца были пейзажи английской глубинки. Об этом малоизвестном Гейнсборо тоже можно будет узнать на выставке.

Джентльмены, какими мы их представляем, провинциальные английские пейзажи, какими мы их любим. Все это — Томас Гейнсборо, сын торговца сукном и основоположник школы британской живописи.

Портрет, портрет и снова портрет: заказами Гейнсборо была завалена вся аристократичная Англия XVIII века. Музыканты, плантаторы — и миссис Элизабет Муди с сыновьями.

"Это такая девушка со сложной судьбой. Изначально это был портрет только одной Элизабет Муди и он, видимо, был заказан ее мужем, мистером Муди, по случаю их бракосочетания. Но потом случилось непоправимое: родив двух детей, бедная миссис Муди умерла. Прошло несколько лет, и хозяин картины попросил Гейнсборо дорисовать ее детей на портрете", — рассказывает куратор выставки Анна Познанская.

Истинный мастер, Гейнсборо сделал это незаметно — и очень нежно. С тем же чувством он писал своих дочерей — Маргарет и Мэри. А еще друзей — актеров, композиторов. Впрочем, у него даже парадные портреты наполнены эмоциями. Современники такой подход не всегда одобряли.

"И портрет, и пейзаж поэтому рядом. Пейзаж — это тоже портрет в данном случае у Гейнсборо-художника. Потом они соединились вместе, портреты и пейзажи стали чем-то целым", — говорит директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак.

Жанром "портрет в пейзаже" он овладел виртуозно, но, оглядываясь на старых мастеров, всегда был устремлен в будущее. Сразу 100 работ, собранных в основном из английских музеев, откроют неожиданного Гейнсборо — экспериментатора, романтика и даже предвестника импрессионизма.