Пальцем в небо. Минобороны РФ ответило на обвинения американцев

Примитивно, беспредметно и вообще "пальцем в небо". Так представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков охарактеризовал доказательства американского издания The New York Times, будто российские ВКС разбомбили сирийский лагерь беженцев.

Генерал-майор еще раз указал, что единственная "улика" журналистов – это видеоролик, смонтированный из разрозненных кадров. На них мелькают российские самолеты, какие-то здания, которых в лагере беженцев быть не может, и представители печально известных "Белых касок".

Отдельного упоминания заслужили "титанические" усилия издания по расшифровке переговоров российских летчиков. Игорь Конашенков напомнил, что пилоты ВКС не общаются в открытом радиоэфире.

В заключении представитель военного ведомства обратил внимание на тот факт, что 27 ноября The New York Times пописало соглашение о сотрудничестве с "Сирийской обсерваторией по правам человека". А эта организация известна публикацией лживой информации.

Напомним, ранее американская газета объявила, будто российские ВКС нанесли удар по лагерю беженцев в районе города Хасс. Жертвами налета стали 19 человек, утверждают журналисты.