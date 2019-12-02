"Проклятие черной жемчужины": в Таиланде на аттракционе пострадали 6 человек. Видео

В субботу в таиландском городе Лопбури с опасного аттракциона свалились несколько человек. Из шести пострадавших четверо являются детьми возрастом от 12 до 15 лет.

В результате происшествия никто не погиб, и жизнь людей, получивших травмы, сейчас находится вне опасности. Пресса в Таиланде назвала инцидент "проклятьем черной жемчужины" — аттракцион был разрисован героями серии фильмов "Пираты Карибского моря".

Местные чиновники комментируют произошедшее скупо, говоря о том, что все произошло из-за нарушения техники безопасности, а более подробно о его причинах будет рассказано после проведения расследования.