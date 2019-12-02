Под Винницей бездомный кот задушил младенца

В одном из сел в Винницкой области бездомный кот прыгнул в коляску, где спала 9-месячная девочка. Животное улеглось ей на лицо, в результате чего ребенок задохнулся.

Ее 22-летняя мать в это время отвлеклась, оставив коляску без присмотра. Когда она вернулась, то из коляски выпрыгнул кот, а девочка была уже без признаков жизни: прибывшие по вызову медики констатировали ее смерть.

Тело младенца направили на судмедэкспертизу, полиция открыла уголовное производство по статье о несчастном случае, пишет украинское издание "Главред".