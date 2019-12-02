Мужчина сжег дом бывшей супруги и сделал селфи на его фоне

В Сахалинской области сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими задержали 23-летнего жителя села Новотроицкое. Мужчина подозревается в умышленном уничтожении дачного дома.

До задержания в дежурную часть по Макаровскому городскому округу поступило заявление от 46-летней местной жительницы. Она сообщила, что пока отсутствовала, кто-то сжег ее частные владения в ночное время.

Подозреваемым оказался бывший муж женщины. Между экс-супругами часто происходили конфликты. В один из дней мужчина приехал к потерпевшей, но она отказалась от встречи с ним. После этого злоумышленник дождался момента, когда бывшая супруга отсутствовала бы дома, а потом поджег ее хозпостройку.

На этом мужчина не остановился. Чтобы больше "насолить" экс-возлюбленной, он сделал селфи на фоне пылающего дома. После этого подозреваемый уехал. Он пытался скрыться от правосудия, но его местонахождение было установлено. Фотографии, изъятые из гаджета, будут приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного по статье 167 Уголовного кодекса России, сообщается на сайте Управления МВД России по Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что житель Омска сжег квартиру, в которой проживал вместе с сестрой, чтобы та не оформила недвижимость на себя. В результате случившегося пострадала и соседняя жилплощадь. Общий ущерб составил один миллион рублей.