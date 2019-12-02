Скончалась Пима Скво из "Золота Маккены"

Американская актриса Шелли Моррисон, сыгравшая роль служанки из Сальвадора Розарио Салазар в телесериале "Уилл и Грейс", скончалась на 84-м году, передает ТАСС.

В одном из своих последних интервью актриса рассказала, что роль Салазар стала для нее одной из самых любимых, поскольку ей удалось создать образ пожилой испаноговорящей женщины, которую отличали ум и самостоятельность.

При этом изначально роль по сценарию была второстепенной. Однако Моррисон сумела сыграть её так убедительно, что образ расширили и служанка появлялась в телевизионном сериале в 68 эпизодах с 1999 по 2006 год.

Всего же актриса с 1955 по 2014 год снялась в 76 фильмах, в том числе "Золото Маккены" (1968), а также ряде сериалов, в частности, "Коломбо" (1968-2003).