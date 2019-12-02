Ущерб на миллионы: в Берлине ограблен музей Штази

Из музея Штази неизвестные украли несколько орденов и драгоценности. Инцидент произошел в ночь на субботу, 30 ноября. Это уже вторая за десять дней крупная кража в Германии.

Как сообщает BBC News, стоимость похищенного оценивается в несколько тысяч евро. В числе украденного пара серег, жемчужное ожерелье, золотой хронометр и золотые наручные часы. Также в числе украденного орден Карла Маркса, считающийся высшей наградой в ГДР, орден Ленина, медаль "Герой Советского Союза", орден "За заслуги перед отечеством".

Злоумышленники пробрались в музей через окно в цокольном этаже здания. Процесс ограбления занял около пятнадцати минут. В настоящее время преступники разыскиваются, они находятся в бегах.

Директор музея Йорг Дрисельманн рассказал, что ущерб от разрушений, который нанесли культурному учреждению злоумышленники, превышает сумму украденного имущества.



Ранее сообщалось, что ранним утром 25 ноября преступники проникли в дрезденский музей "Зеленый свод" и украли украшения на сумму около одного миллиарда евро.