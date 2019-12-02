Диверсификация поставок: "Сила Сибири" открыла путь газу на восток

Главная новость дня — пуск трубопровода "Сила Сибири". Газ с российских Чаяндинского и Кавыткинского месторождений будет поступать как на внутренний рынок, так и в соседний Китай. Мощность магистрали — 38 миллиардов кубометров газа в год. Старт важнейшему экономическому проекту года по телемосту дали лично президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Также в церемонии принял участие глава "Газпрома" Алексей Миллер. Для Китая поставки сибирского топлива составят примерно десятую часть всего спроса. Для российских потребителей важно то, что новый трубопровод позволит газифицировать населенные пункты в Иркутской и Амурской областях, а также в Якутии: "Сила Сибири" проходит по территории этих регионов. Общая протяженность — более трех тысяч километров.

С опережением графика — пять лет стройки в сложнейших климатических условиях — "Сила Сибири" открывает новые горизонты. Курс — на восток.

"Если раньше мы подавали газ только в Европу, то теперь мы начинаем подавать газ в Китай", — отмечает диверсификацию поставок начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций ООО "Газпром трансгаз Томск" Александр Парфенов.

Триллион кубических метров газа за 30 лет — крупнейшая энергетическая сделка. Ее Москва и Пекин заключили в 2014 году. Работы развернули практически сразу по обе стороны Амура. Строители двигались навстречу друг другу.

Свой путь "Сила Сибири" начинает в Якутии, от Чаяндинского месторождения до Благовещенска. На втором этапе, в 2023 году, газопровод соединят с Ковыктинским месторождением.

В итоге вся магистраль растянется на три тысячи километров по извилистым сопкам, сквозь непроходимую тайгу. Но "Сила Сибири" — это не только экспорт. В Новоивановке на зиму запасаются дровами. И ждут, когда вместо печки дом будут согревать теплые полы. Для этого даже затеяли ремонт.

"Мы очень ждем, что к нам сюда проведут газ. Тем более, мы здесь практически на нем сидим, возле трубы живем", — отмечает Олеся Креденцер.

В амурские города и поселки тоже придет голубое топливо. Вместе с ним в области появится высокотехнологичное производство — новейший газохимический кластер.

"Это более 10 тысяч рабочих мест очень квалифицированных, с очень высокой оплатой труда. Конечно, это революция в экономике региона", — констатирует губернатор Амурской области Василий Орлов.

Но вернемся на компрессорную станцию "Атаманская". Таких на пути газовой магистрали будет восемь. Первой запускают именно эту.

Пройдя тысячи километров от месторождения, голубое топливо попадает в самое сердце "Силы Сибири" — компрессорную установку, что, буквально, придает ему импульс. Установка сжимает газ и повышает давление, чтобы российский газ с легкостью долетел до Китая.

Под яркими столбиками в районе Хэйхэ находятся первые метры трубопровода, по которым российский газ и поступает на территорию Китая. Отсюда уже дальше он пойдет по китайскому участку "Силы Сибири", который здесь называют "Восточным маршрутом". Газопровод, который протянется здесь более чем на три тысячи километров.

Для приема российского газа все готово.

Весь "Восточный маршрут" — это три пролета: "Северный" — с него и начнутся поставки, "Серединный" — это еще тысяча сто километров, "Южный" — он протянется уже до Шанхая. Там работы еще продолжаются.

"Робот-сварщик работает в трубе, а управляем мы им отсюда. Там внутри сразу восемь сварочных манипуляторов начинают движение. Они, как живые руки", — поясняет бригадир сварочников Лю Сюньцзянь.

Трубы, как уверяют китайские инженеры, с самым большим диаметром в мире и из самой прочной марки стали. Впрочем, не это главное. Китайский север, а это 70 миллионов человек, с развитием газоснабжения получит новые производства.

"Это самый крупный проект в области энергетики для наших стран. И он даст возможность для масштабных изменений там, где сейчас наблюдается нехватка энергоресурсов", — отметила заместитель директора проекта по строительству газопровода CNPC Цай Дэюй.

В провинции Хэйлунцзян, что граничит и с Амурской областью, и с Приморьем, преимущества газа уже оценили в местных ресторанах.

"Конечно, на газе готовить удобнее и быстрее!" – восхищается повар новым возможностям.

Также плюсы почувствовали и на фабриках. Выбросов в атмосферу — никаких.

"Вы не представляете, что здесь было два года назад, — с ужасом вспоминает смог директор фабрики по производству керамической плитки Линь Цзивень. – Сейчас, наконец, все видно. И даже небо!"

Подстегнутый усилиями Пекина по борьбе с загрязнением воздуха спрос на газ в Китае к 2025 году может вырасти вдвое.

Исток "Силы Сибири": гигантская газовая магистраль начинается в глухой тайге и тянется до самой границы с Китаем две тысячи километров. Нитка с голубым топливом проходит под землей, над поверхностью, через реки и овраги, уходя далеко за горизонт.

Геологоразведка, бурение, строительство вахтовых поселков и прокладка трубы. И, наконец, финальный штрих — стелла у новой дороги к Чаяндинскму месторождению с надписью "Сила Сибири".

"Эйфория, радость, — описывает свои чувства начальник геологической службы Чаяндинского нефтегазопромыслового управления Иван Хорев. — Наконец-то все-таки добились своего, газа добились".

В тайге сейчас тепло по местным меркам: минус 22 градуса. Хотя работы шли и при 60-градусном морозе.

Так называемый куст — здесь расположены несколько скважин, из которых и добывается сибирский газ. Под ним в земле сейчас больше триллиона кубометров голубого топлива.

"Силу Сибири" строила вся страна. Материалы и оборудование поставляли больше восьмисот предприятий.

Стратегический проект дал импульс и развитию северных территорий, рабочие места для местных жителей.

Газовики в отдаленных поселках помогают наводить порядок. К примеру, в самом центре якутского Беркакита осушили болото. Теперь здесь новогодняя елка и детский городок.

"Можно сказать, жители увидели то, что внутриквартальные дороги благоустраивают. Бордюры делаем, асфальт кладем, расширяем парковки для машин", — поясняет глава поселка Беркакит Владимир Добрынин.

Ленск, Алдан, Нерюнгри, Свободный. Маршрут "Силы Сибири" специально проектировали так, чтобы газифицировать максимальное количество малых городов.

Первыми газ ждут коренные жители Якутии, эвенки из поселка Иенгра.

"Как начали строить, сразу сказали, что газифицируют поселок от "Силы Сибири". Ждем газификации, лучше будет", — говорит оленевод Кирилл Кириллов.

Десятки населенных пунктов вдоль магистрали теперь соединили новые дороги, развязки и мосты.