На въезде в Оренбург рухнул автомобильный мост, четверо пострадавших

Под Оренбургом рухнул автомобильный мост в районе поселка Кушкуль. К счастью, погибших нет. В результате ЧП пострадали четыре человека. Троих увезли на скорой. У одного травма головы, у другого — ноги, у третьего — руки. Как сообщили в МЧС, обрушилось два пролета во время ремонтных работ. На месте работают оперативные службы. Выясняются причины происшествия, сообщает телеканал "Россия 24". Один пострадавший от госпитализации отказался.

Обрушился ремонтировавшийся мост, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге со стороны колхоза Ленина. Мост обрушился, по предварительным данным, от ветхости. Он не выдержал груженый щебнем самосвал с прицепом. Обрушилось 200 квадратных метров пролета. При обрушении строения никто не погиб.

Рабочие проводили работы по укреплению опор моста. На этом участке движение транспорта было остановлено с 15 ноября.