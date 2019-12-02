Экс-депутат гордумы Нижнего Новгорода отправился на восемь лет в колонию за взятки

Бывшего депутата городской думы Нижнего Новгорода, экс-директора управления муниципальных кладбищ Николая Ингликова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий. Судом он приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере 6,2 миллиона рублей.

По данным следствия, с октября 2017 по март 2018 года Ингликов ежемесячно получал взятки от смотрителя муниципального кладбища "Ново-Сормовское". Взамен бывший чиновник предоставлял общее покровительство по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора.

Также с марта 2017 по март 2018 Николай Ингликов под угрозой увольнения принудил двух работников другого городского кладбища ежемесячно передавать ему денежные средства в размере 50 тысяч рублей для оплаты строительных работ на кладбищенской территории.

На имущество обвиняемого, общая стоимость которого составляет более ста миллионов рублей, наложен арест. В его число входит 45 объектов недвижимости, сообщается на сайте Следственного комитета по Нижегородской области.

Приговор Николаю Ингликову пока не вступил в законную силу.