Последний срок: для уплаты налога на имущество осталась пара часов

Второго декабря истекает срок, когда можно оплатить налог на свое имущество без штрафов и пени. Если раньше бумажное уведомление о налогах обязательно приходило в почтовый ящик, то теперь его получают не все. Что делать тем, кто забыл или не успел?

У забывчивых еще есть буквально пара часов. Если на руках есть бумажное уведомление, с ним можно прийти в любой банк, отсканировать QR-код и оплатить через банкомат. То же самое можно сделать в онлайн-приложении банка, либо в личном кабинете налогоплательщика.

"Сегодня Налоговый кодекс предоставляет возможность гражданину дублировать налоговое уведомление в бумажном виде, даже если он является пользователем личного кабинета. Но это делается только в тех случаях, когда граждане изъявили такое желание самостоятельно и при этом проинформировали об этом налоговый орган. Подать такое заявление можно либо непосредственно в инспекцию, либо через тот же самый личный кабинет в электронном виде", — говорит заместитель руководителя ФНС России Светлана Бондарчук.

Чтобы зайти в личный кабинет, нужно ввести свой ИНН и пароль. Это тот же пароль, который вы используете на портале госуслуг.

Придумать этот пароль самостоятельно нельзя — слишком конфиденциальная информация. Для получения пароля необходимо прийти с паспортом либо в налоговую инспекцию, либо, если есть учетная запись на сайте госуслуг, подтвердить свою личность в центре обслуживания.

Дальше высвечивается ваш аккаунт и сумма начисленного налога. Если на нее нажать, детально видно, сколько начислено за квартиру, машину или за землю. На следующей странице можно заодно посмотреть и сумму НДФЛ. Возвращаемся — и можно оплачивать: картой, через госуслуги или онлайн-сервис вашего банка.

В пиковый период, когда срок уплаты приближается, в личный кабинет ежедневно заходят более миллиона россиян. Завести личный кабинет можно на сайте nalog.ru или скачать приложение "Мой налог" на телефон.

Тем, кто не заплатит, с завтрашнего дня будет начисляться пеня. Составляет она одну трехсотую от ставки рефинансирования ЦБ — получается примерно 0,02 процента в день. Злостных неплательщиков могут передать приставам — а это угроза невыезда из страны.

Если платеж начислен ошибочно, обращайтесь в налоговую через личный кабинет или в отделение к инспектору.

"Очень оперативно обязательства пересматриваются, пересчитывается сумма к уплате. Большое количество таких историй касается льготников, потому что часто граждане просто забывают заявить льготу. Граждане могут не опасаться того, что возникнут какие-то штрафные санкции по сроку 2 декабря. Пеня, соответственно, не начисляется", — говорит Светлана Бондарчук.