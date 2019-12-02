На Яузской аллее езда до первого столба - удел не только начинающих водителей

На пережившей благоустройство Яузской аллее появились блуждающие фонари. Еще недавно они стояли за пределами проезжей части и вдруг в буквальном смысле выскочили на дорогу, где теперь пугают водителей. Кто автор этого уникального городского дизайна?

Столбы на проезжей части завели жителей Богородского района в логический тупик. Все гадают: почему они оказались на дороге?

- Курьез дорожников!

- Смотрю — столбы у нас "выбежали" на дорогу! Может, это дизайнер какой-то, может, какое-то новшество. Но по-нормальному это — вредительство!

По бумагам это — благоустройство территории: Яузскую аллею реконструируют. Теперь единственная дорога к главному в стране НИИ туберкулеза больше напоминает полосу препятствий.

"Очевидно, дорога шла немного с изгибом, а проектировщики просто нарисовали по линейке, по прямой. В итоге столбы на этом участке вылезли на дорогу по дуге. Некоторые — до полуметра. Расположение столбов на дороге, на проезжей части никаким нормам не соответствует", — говорит автоэксперт Григорий Шухман.

С легкой руки дорожных рабочих два десятка фонарных столбов оказались на проезжей части. Остальные теперь украшают тротуар, причем в самых разных местах. Один из них, например, стоит прямо посередине и может стать серьезным препятствием на пути зазевавшегося пешехода.

Довершил сюрреалистичную картину прораб на гироскутере. Претензий на свой счет он не принимает: говорит, как нарисовали проектировщики, так они и уложили асфальт. А с мешающими столбами обещает разобраться позже.

- Это будем демонтировать.

- А как так получилось, зачем вы в асфальт закатали столбы?

- Это будем демонтировать. Прямо сегодня это будем делать!

Согласовывали ли демонтаж фонарей с Департаментом капремонта, нам так и не ответили. Возможно, столбы действительно должны были перенести, но рабочие так торопились, что сначала уложили асфальт.

- Ужасно — и причем надо было дождаться начала зимы! Хорошо еще, что сейчас нет снега. У нас все в лучших традициях: зима началась — и асфальт надо класть!

Подрядчиком уже заинтересовались в ГИБДД. За угрожающие водителям столбы фирме грозит штраф в 300 тысяч рублей. А местные жители сейчас гадают, где фонари окажутся в следующий раз.