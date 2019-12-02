Медведев признан лучшим теннисистом года в России

Россиянин Даниил Медведев стал обладателем "Русского кубка" в номинации "Теннисист года в России". Это произошло на церемонии вручения 26-й ежегодной национальной теннисной премии, которая проводится с 1994 года.

Как сообщает ТАСС, командой года признана мужская сборная России, остановившаяся в шаге от финала Кубка Дэвиса. Приз в номинации "За вклад в развитие тенниса" получил Александр Метревели. Экс-теннисист сборной России Александр Волков отмечен в номинации "Память".

Напомним, что Даниил Медведев в текущем рейтинге ATP занимает пятое место. В прошлом году лучшим теннисистом года в России был признан Карен Хачанов.