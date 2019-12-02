"Йокерит" нанес "Салавату Юлаеву" четвертое поражение подряд

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и финским "Йокеритом". Хозяева льда уступили команде из Хельсинки со счетом 3:2. Это поражение стало для них четвертым подряд.

В составе победителей шайбы забросили Брайан О'Нилл, Хенрик Хаапала и Марко Анттила. За уфимский клуб отличились Алексей Семенов и Станислав Гареев.

"Йокерит" набрал 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" с 40 баллами идет четвертым на Востоке.