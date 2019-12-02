Леонид Кравчук призвал учить историю и ничего не придумывать

"Я не надеюсь на прорыв на переговорах в Париже, но я верю, что после встречи в нормандском формате откроется возможность для дискуссий и договоренностей. Главное, чтобы это были прямые переговоры Зеленского и Путина", — заявил в эфире программы "60 минут" первый президент Украины Леонид Кравчук.

Первый президент Украины считает, что Зеленский едет в Париж, чтобы сделать шаг к миру на Донбассе, окончательно решить вопрос о пленных, найти взаимопонимание с Россией.

Евгений Попов обратил внимание на высказывание Леонида Кравчука о том, что украинская государственность на несколько веков древнее русской.

"Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии, и что Россия — Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством. Триста лет!" — заявил Кравчук.

На замечание ведущего "60 минут", что эта информация, мягко говоря, не соответствует действительности, Леонид Кравчук заявил, что "надо учить историю и ничего не придумывать".

"Вот и не придумывайте", — парировала "исторический" выпад Кравчука Ольга Скабеева.