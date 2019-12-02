"Арсенал" обыграл ЦСКА в Москве

Футболисты московского ЦСКА на своем поле встречались в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом". Армейцы неожиданно уступили гостям со счетом 0:1 и упустили шанс выйти на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Впервые в нынешнем сезоне в стартовом составе красно-синих появился Алан Дзагоев, долгое время восстанавливавшийся после травмы. Однако это не помогло хозяевам поля добиться положительного результата.

Все решилось на 57-й минуте игры, когда Даниил Лесовой замкнул передачу Евгения Луценко. Отыграться команде Виктора Гончаренко не удалось.

ЦСКА не смог обойти "Локомотив" и опустился на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев осталось 33 балла. "Арсенал" с 22 очками поднялся на седьмое место.