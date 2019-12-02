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2 декабря 201922:04

Врачи выявили у 20-летней девушки 5 опухолей головного мозга

Daily Mail

Двадцатилетняя американка на протяжении месяца испытывала симптомы гриппа и мигрень. Исследование у врачей показало — у Маккенне Картер целых пять опухолей головного мозга, а началось все с удаления родинки.

В 2017 году у девушки диагностировали меланому первой степени, в результате чего было принято решение удалить с ее спины родинку. И врачи, и пациентка оставались уверенными в том, что рак больше не вернется.

Через год после удаления родинки Маккенне Картер начала испытывать симптомы, похожие на грипп, также появилась головная боль.

Компьютерная томография, сделанная врачами, помогла установить, что у девушки пять опухолей головного мозга. Также рак распространился на печень, легкие и кости девушки.

20-летняя американка почти сразу начала курс химиотерапии, но он не помог. Одна из опухолей вовсе начала кровоточить и ее пришлось удалить. Полгода лечения не привели к улучшениям — Картер начала готовиться к худшему. По ее словам, она впервые осознала, что может умереть.

Последним шансом спасти жизнь девушке стала терапия с помощью опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов, которую врачи начали экспериментировать в октябре, сообщает Daily Mail. Смысл такого лечения заключается в том, что человека пытаются лечить собственными клетками.

Несмотря на слабый шанс Картер выздороветь, девушка остается позитивной и утверждает, что болезнь заставила ее стать более сильной, смелой и спокойной. Также собственный недуг наделил ее состраданием и пониманием к другим.

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