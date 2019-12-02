Карантин по бешенству введен на западе Москвы

Карантин по бешенству введен до 30 января на западе Москвы в районе Солнцево.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичной мэрии.

Отмечается, что поскольку на территории Солнцево ветеринарами был зафиксирован случай заболевания бешенством дикого животного, во избежание распространения опасного заболевания принято решение до 30 января запретить проведение выставок собак и кошек. Запрещается также торговать домашними питомцами и вывозить животных за пределы района.