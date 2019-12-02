В Москве прошел VIII Международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество"

2 декабря 2019 года в мультимедийном центре МИА "Россия Сегодня" состоялся VIII Московский международный форум "Корпоративное волонтёрство: бизнес и общество". Участие в мероприятии приняли около 600 представителей НКО, бизнеса и государственных организаций. А главными задачами форума стали обобщение опыта корпоративного волонтерства в России, развитие технологий вовлечения сотрудников в добровольчество, а также обсуждение путей развития межсекторного партнерства "бизнес – общество – власть".

"Здорово, что все большее количество взрослых, образованных, состоявшихся людей приходят в социальную сферу и помогают тем, кому сейчас нелегко. Они делятся своей экспертизой, своим теплом, своими ресурсами, деньгами, временем. Я очень верю в силу партнерства. И то, что на этой площадке находят друг друга некоммерческие организации и представители разных компаний, которые работают в одном регионе, – это отлично. Пусть таких партнерств будет больше", — считает первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалёв.

В ходе дискуссий были затронуты темы регионального корпоративного волонтерства, фудшеринга и фудсейвинга, мотивации сотрудников, а также выдвинут ряд инициатив по организации новых форматов для продвижения корпоративного волонтерства. Кроме того, в рамках форума прошла секция в новом формате Vox Experts на тему "Экология-Люди-Ответственность", партнером которой выступила компания "Норникель".

"По реакции видно, что всем это интересно: как бизнесу, так и самим особо охраняемым территориям, – призналась руководитель проектов департамента общественных связей "Норникеля" Занда Буслова. — Очень приятно, что все адаптируются, придумывают новые форматы. Представитель заповедника "Столбы" рассказала, что каждый проект имеет смету, так что сегодня, если хочешь помочь – приди и помогай, уже есть рецепт, как. Мне кажется, что интерес растет и это не может не радовать".

Помимо дискуссий и круглых столов на форуме состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса проектов в области корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел".

"71% работающих граждан России заявляют, что готовы принимать участие в волонтерских проектах, которые делают их компании. Так что потенциал развития очень большой. Ведущие российские компании эти практики уже применяют, соответственно, можно прогнозировать, что количество граждан, которые участвует в такого рода проектах, будет увеличиваться", — уверен генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

"Подобные площадки позволяют обмениваться опытом, как крупному бизнесу, так и экспертному сообществу, – подчеркнул руководитель направления устойчивого развития Danone в России и СНГ Василий Фокин. — И осуществлять синергию для развития корпоративного волонтерства и сотрудничества в вопросах устойчивого развития2.

VIII Московский форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" в 2019 году снова стал крупнейшей в Европе экспертной платформой по данной тематике. Участники и организаторы уверены, что мероприятие, как и само корпоративное волонтерство, продолжит развитие и будет открывать перед разными компаниями и их сотрудниками интересные перспективы.