Громко хлопнул дверью: в Москве мужчина попал в больницу после избиения таксистом

Столичные сотрудники правоохранительных органов задержали таксиста за нанесение тяжких травм пассажиру. Причиной конфликта стал громкий хлопок дверью.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД, 26-летний мужчина был госпитализирован в поселке завода Мосрентген с диагнозом внутрибрюшное кровотечение. Полицейские установили, что причиной травмы стал конфликт с таксистом — он ударил мужчину ногой в живот.

Задержанным является 32-летний, официально не работающий мужчина. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", пассажир вызвал такси для поездки в поселок Мосрентгена из столичного торгового центра. Между водителем транспортного средства и пассажиром произошел конфликт, поскольку последний якобы слишком громко хлопнул дверью, выходя из авто.

Ранее в Екатеринбурге таксист подрался с тремя девушками, которые его вызвали, поскольку разозлился из-за долгого ожидания пассажирок. У одной из них оказался утюг, которым они и смогли отбиться от агрессивного мужчины, также на помощь поспешили очевидцы.