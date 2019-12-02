В Англии автомобиль сбил группу школьников: один ребенок погиб

В графстве на юго-востоке Англии автомобиль сбил группу школьников. В результате инцидента погиб 12-летний подросток.

Трагический инцидент произошел в графстве Эссекс в понедельник, 2 декабря. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Спасти жизнь 12-летнего мальчика не удалось, он скончался. Правоохранительные органы просят обратиться к ним всех, у кого есть информация о случившемся.

Авария произошла в 15:20 по местному времени (18:20 по московскому). В это время в британских школах обычно заканчиваются занятия. Водитель серебристого автомобиля не остановился и скрылся с места инцидента. Полиция разыскивает преступника.

Кроме погибшего мальчика, в аварии пострадали два подростка 15 лет, несовершеннолетний 13 лет, девушка 16 лет, а также 53-летняя женщина. Пострадавшие получили травмы, которые не угрожают их жизни.