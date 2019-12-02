Лучший из лучших: Месси стал шестикратным обладателем "Золотого мяча"

В Париже состоялась церемония вручения традиционного приза лучшему футболисту мира. Как и предполагалось, обладателем "Золотого мяча" стал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. 32-летний аргентинец шестой раз в карьере был удостоен почетной награды.

Таким образом, Месси стал рекордсменом по количеству "Золотых мячей". Он опередил форварда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого пять наград.

Последний так и не появился на торжественной церемонии. А вот прошлогодний обладатель "Золотого мяча" хорват Лука Модрич присутствовал при вручении приза Лионелю Месси.

Напомним, что "Золотой мяч" был учрежден в 1956 году главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Первым обладателем приза стал нападающий английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюз.