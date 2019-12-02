ЧП в Оренбурге: обрушился один из городских мостов

Обрушился путепровод на въезде в город, пострадали 2 человека. Сооружение находилось на реконструкции, однако движение по нему было закрыто не полностью.

Состояние этого путепровода давно вызывало опасение. И ремонтные работы, плановые, в ноябре этого года начались здесь не случайно. Ремонт путепровода должен был закончиться в середине следующего года. На момент обрушения на нем было организовано реверсивное движение, на въезде были установлены знаки ограничивающим массу автомобилей. Не помогло. Всегда находятся люди, которые готовы нарушить правила. Обрушение произошло в 19 часов по местному времени.

Впрочем, тревожные сигналы о неудовлетворительном состоянии путепровода стали звучать раньше. Так, кто-то из автомобилистов обратил внимание на свисающий с моста трос, а кого-то всерьез напугали визуально ставшие несколько большими щели между пролетами. Но пока в качестве основной версии причиной обрушения пролетов путепровода рассматривается проезд по нему грузовика марки "мерседес", нагруженный щебнем, а также проведение ремонтных работ. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

"Двое пострадавших, двое мужчин, жители Оренбурга, 32 года с рваной раной лица и с сотрясением головного мозга находится сейчас в клинике, сделана компьютерная томография головного мозга, ушиба нет, легкое сотрясение головного мозга, проведена первичная обработка, рана на лице ушита. Второй пациент, 56 лет с ушибом локтевого сустава, коленного сустава и тоже рваными ранами", — сообщила Татьяна Савинова, вице-губернатор, министр здравоохранения Оренбургской области.

Состояние обоих пострадавших не вызывает опасения у медиков и оценивается как удовлетворительное. В настоящее время на месте происшествия развернут оперативный штаб. Территория обрушения оцеплена сотрудниками полиции.