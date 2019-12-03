На МЦД улучшили поезда

В Москве, на Белорусско-Савеловском центральном диаметре запустили более вместительные поезда. В результате пропускная способность железнодорожной ветки увеличится на 357 тысяч пассажиров в сутки. Кроме того, транспортные работники вместе с волонтерами продолжают устранять проблемы с турникетами и другой техникой.

"Иволги", кажется, не спят. Буквально летят по московским центральным диаметрам. Крупнейший транспортный проект объединил, кажется, невозможное: метро и электрички, скорость и время. Но главное — работает формула: добраться быстро, теперь не значит — дорого.

А сейчас и вовсе бесплатно. Две линии МЦД работают в режиме открытых турникетов. Пока специалисты ликвидируют технические недостатки. Выявить которые помогли пассажиры, во время запуска системы.

"В процессе работы билетной системы появилась необходимость для дополнительного тестирования пересадок, и поэтому сейчас организовали двухнедельный бесплатный проезд для пассажиров для доработки билетной системы", — сообщил Артем Царев, директор по развитию диаметральных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании.

Совершенствоваться, значит — становиться лучше. Работы много. Необходимо настроить более 5 тысяч устройств, на 57 станциях. Турникеты, билетные автоматы и валидаторы — это часовые метрополитена. Мимо них до заветного вагона не добраться. Проверить на прочность зоны прохода через турникет сегодня могли народные контролёры — пассажиры.

Ведь стабильность, бесперебойность и точность работы техники зависит от программного обеспечения. На прочность, и добросовестность проверяли и валидаторы. Считывается ли проездной, и какую сумму с карты списывает устройство.

"Человек прикладывает карту к валидатору, происходит списание. Мы смотрим, что это списание корректно. И, соответственно, тестируются различные сценарии, в том числе, входом и выходом при пересадке в метрополитен, корректно ли списание, как пассажир идет по маршруту движения", — добавил Артем Царев, директор по развитию диаметральных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании.

Проверка проводится сразу на двух станциях второго диаметра — Белорусская и Фили. Тест на прочность и выносливость техники продлится почти неделю, до 8 декабря включительно.

А пока еще один к шаг доступности. С сегодняшнего дня по диаметрам навстречу пассажирам мчатся обновленные "Иволги". С расширенным составом – уже 11 вагонов. А это более 300 тысяч дополнительных мест в сутки.