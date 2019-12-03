Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии

2 декабря в Милане состоялась церемония вручения призов Gran Gala del Calcio-2019. Лучшим футболистом Серии А в сезоне-2018/19 стал португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Кроме того, он попал в составе символической сборной итальянского первенства. Лучшим вратарем турнира признан голкипер миланского "Интера" Самир Ханданович. Командой сезона стала "Аталанта".

Напомним, что Роналду решил проигнорировать церемонию вручения "Золотого мяча", которая состоялась в Париже 2 декабря. На ней лучшим футболистом мира 2019 года был признан форвард "Барселоны" Лионель Месси.