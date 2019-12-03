Сахалин и Камчатка вновь оказались во власти циклона

Автобусы встали на севере Сахалина — транспорт остановили из-за нового циклона. В регионе началась сильная метель, резко упала видимость — в ста метрах уже ничего не разглядеть. На всей территории острова МЧС объявило штормовое предупреждение, оно будет действовать до завтрашнего вечера.

Паромная переправа с материком — закрыта. По прогнозам, скорость ветра будет достигать 35 метров в секунду. Также штормовое предупреждение действует на Камчатке, в связи с сильным снегопадом и ветром. Мокрый снег грозит налипнуть на провода и оборвать их. Жителям рекомендуют не покидать населённые пункты, сообщает телеканал "Россия 24".