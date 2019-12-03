Торговая война между США и Францией набирает обороты

Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов, говорится в докладе торгового представителя США.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США, напоминает телеканал "Россия 24". Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.