Житель Севастополя посадил за руль несовершеннолетнего ребенка

Видео с несовершеннолетним водителем разместили в соцсетях свидетели событий. По словам очевидцев, они обратили внимание на то, как странно двигался автомобиль на парковке торгового центра. Когда машина проехала мимо, оказалось, что за рулем сидел подросток. При этом, взрослый мужчина сидел на соседнем сидении. Чтобы не допустить трагедии, очевидцы решили остановить нарушителя. Но владелец авто вместо того, чтобы извиниться, пошел на конфликт, отмечает телеканал "Россия 24".